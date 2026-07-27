Русская весна
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Русская весна

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В Финляндии назвали выгоду для России от ударов по Одессе

В Финляндии назвали выгоду для России от ударов по Одессе

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал в соцсети Х предположение, что усилившиеся удары ВС России по украинским портам и другим целям на территории страны приблизят завершение конфликта.

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