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Nvidia убрала мониторинг Hot Spot у видеокарт серии GeForce RTX 50 Компания Nvidia много гов...

Nvidia убрала мониторинг Hot Spot у видеокарт серии GeForce RTX 50 Компания Nvidia много гов...

Nvidia убрала мониторинг Hot Spot у видеокарт серии GeForce RTX 50Компания Nvidia много говорила об эволюционных решениях в дизайн своих систем охлаждения для видеокарт, которые в конечном итоге привели к созданию эталонной версии GeForce RTX 5090 Founders Edition.

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