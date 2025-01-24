Nvidia убрала мониторинг Hot Spot у видеокарт серии GeForce RTX 50 Компания Nvidia много гов...

Nvidia убрала мониторинг Hot Spot у видеокарт серии GeForce RTX 50Компания Nvidia много говорила об эволюционных решениях в дизайн своих систем охлаждения для видеокарт, которые в конечном итоге привели к созданию эталонной версии GeForce RTX 5090 Founders Edition.