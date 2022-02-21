Сатановский: Интересно, что будут говорить европейцы, если Россия вслед за Индией и Китаем объявит курс на возрождение распавшегося всего-то три десятилетия назад единого государства?

Заочная дискуссия канцлера Шольца и президента Путина о смысле термина "геноцид" внушает так же мало оптимизма, как заверения в мирном характере НАТО, которого "не надо бояться" или нотации насчёт того, что если Россия привержена мышлению прошлых времён, то у неё "не будет будущего".
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