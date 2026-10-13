Топливо в Москве опять прибавило в цене: во сколько теперь обходится заправка

Очередная неделя принесла столичным автомобилистам свежие цифры на стелах АЗС. Почти все виды топлива снова прибавили в цене, хотя темпы роста оказались скромнее, чем семью днями ранее.
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