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За рулем

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Топливо в Москве опять прибавило в цене: во сколько теперь обходится заправка

Топливо в Москве опять прибавило в цене: во сколько теперь обходится заправка

Очередная неделя принесла столичным автомобилистам свежие цифры на стелах АЗС. Почти все виды топлива снова прибавили в цене, хотя темпы роста оказались скромнее, чем семью днями ранее.

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