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Аргументы и Факты

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В Белоруссии готовят призыв недобросовестных аграриев на сборы

В Белоруссии готовят призыв недобросовестных аграриев на сборы

Министерство обороны Белоруссии определяет порядок призыва на военную службу или сборы работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, которые не выполнили свои обязанности во время уборочной кампании 2026 года.

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