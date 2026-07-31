В Белоруссии готовят призыв недобросовестных аграриев на сборы

Министерство обороны Белоруссии определяет порядок призыва на военную службу или сборы работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, которые не выполнили свои обязанности во время уборочной кампании 2026 года.
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