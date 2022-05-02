С 18 по 26 апреля 2022 года в г. Уфа (Российская Федерация) проходили Открытые всероссийские спортивные соревнования по плава...

Наша спортивная гордостьС 18 по 26 апреля 2022 года в г. Уфа (Российская Федерация) проходили Открытые всероссийские спортивные соревнования по плаванию лиц с поражением ОДА, в котором принял участие учащийся Х ´А´ класса нашей школы Максим Долгий.