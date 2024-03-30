Тренер "Урала" Гончаренко заявил, что не хотел бы участвовать в стыковых матчах

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" заявил, что хотел бы избежать участия в стыковых матчах за право сыграть в сезоне РПЛ-2024/25.
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