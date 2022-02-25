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Алексей СУТОРМИН: Ерохин сказал, что чуть-чуть задел соперника. Лет пять назад это был бы чистый гол

Алексей СУТОРМИН: Ерохин сказал, что чуть-чуть задел соперника. Лет пять назад это был бы чистый гол

Своими мыслями о ничьей с «Бетисом» поделился полузащитник «Зенита», способный сыграть и на фланге обороны.

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