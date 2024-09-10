Владислав Драгутинович: «Для меня это не работа, а оплачиваемое хобби»

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Петербургский дневник

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Владислав Драгутинович – экскурсовод на выставке «Мой Петербург» (0+). Он рассказал, зачем иногда спрашивает фамилии у самых любознательных слушателей, какие рабочие моменты заставляют понервничать, а какие – доставляют удовольствие - Владислав, как вы попали на работу в исторический парк «Россия – моя история» на Бассейной улице? - Я подрабатывал в Москве на выставке «Украина на переломе эпох».

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