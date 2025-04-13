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Оборонный фонд ЕС пока остается лишь в проекте – все упирается в деньги

Оборонный фонд ЕС пока остается лишь в проекте – все упирается в деньги

Агентство Reuters пишет о продолжающейся в ЕС вялотекущей дискуссии о создании общего оборонного фонда, который бы совместно закупал военную технику для стран блока и владел дорогим военным оборудованием.

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