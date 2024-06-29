В Караганде прошла XXVII сессия областной Ассамблеи народа Казахстана

На XXVII сессии областной Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс» в Доме дружбы Караганды обсудили деятельность общественных институтов АНК, реализацию поручений Главы государства, обменялись опытом, идеями и предложениями.
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