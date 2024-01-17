Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена таможенники

Американский политик и звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер задержан в аэропорту Мюнхена после прохождения таможенного досмотра - телеграм-канал Mash пишет, что это произошло «из-за слишком дорогих часов» .
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