Увернувшийся от дрона ВСУ солдат поделился подробностями боевой работы

Российский военнослужащий с позывным "Бабай", который недавно вышел победителем из дуэли с украинским дроном-камикадзе, поделился с РЕН ТВ подробностями произошедшего и рассказал о своей боевой работе в зоне СВО.
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