Суд запретил новосибирскому фотографу продавать снимки обнаженной клиентки

В Калининский районный суд с иском к фотографу обратилась оскорбленная жительница Новосибирска. Согласно материалам дела, мужчина предложил девушке поучаствовать в нюд-фотосессии, скинул сибирячке примеры своих работ и пообещал хорошие снимки, сибирячка согласилась, но с условием, что фотографии нигде не будут опубликованы.