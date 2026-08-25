ВС РФ ударили по порту Южный и судам с грузами НАТО для ВСУ

Как сообщили Минобороны России и aif.ru со ссылкой на военного эксперта Олега Иванникова, в ночь на 24 августа ВС РФ продолжили серию групповых ударов по украинским портам и судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ.
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