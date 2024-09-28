Когда лучше всего сажать озимый чеснок: лунный календарь на 2024 год с точными сроками избавит от мучительных сомнений Ольга БезродняяЛунный календарь помогает определить оптимальные сроки посева для любых культур, и в настоящее время это особенно актуально для озимого чеснока.