Когда лучше всего сажать озимый чеснок: лунный календарь на 2024 год с точными сроками избавит от мучительных сомнений Ольга БезродняяЛунный календарь помогает определить оптимальные сроки посева для любых культур, и в настоящее время это особенно актуально для озимого чеснока.
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