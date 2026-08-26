Умер бывший омский чиновник Владимир Лапков. В свое время он 17 лет проработал в команде Леонида Полежаева на посту заместителя министра физкультуры.
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Умер бывший омский чиновник Владимир Лапков. В свое время он 17 лет проработал в команде Леонида Полежаева на посту заместителя министра физкультуры.
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