Русская бомба разорвала наводчиков ракет HIMARS: Карта специальной военной операции на Украине на 30 сентября 2024 года Юлия СоколоваПо сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, около полуночи в селе Котлярёво Николаевской области произошла серия мощных взрывов, сопровождавшаяся последующей детонацией.
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