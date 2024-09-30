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Русская бомба разорвала наводчиков ракет HIMARS: Карта специальной военной операции на Украине на 30 сентября 2024 года

Русская бомба разорвала наводчиков ракет HIMARS: Карта специальной военной операции на Украине на 30 сентября 2024 года

Русская бомба разорвала наводчиков ракет HIMARS: Карта специальной военной операции на Украине на 30 сентября 2024 года Юлия СоколоваПо сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, около полуночи в селе Котлярёво Николаевской области произошла серия мощных взрывов, сопровождавшаяся последующей детонацией.

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