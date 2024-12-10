Провал начала отопительного сезона СГК спихнула на управляющие компании

Инспекторы Новосибирской теплосетевой компании (НТСК – дочка СГК) проверили тысячи домов в городе и пришли к выводу, что из-за ветхих коммуникаций и безответственности управляющих компаний до сих пор сибиряки испытывают недостаток тепла – такую версию представила Сибирская генерирующая компания.