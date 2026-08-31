🇺🇸💥🇮🇷«Остров Харк разносят на куски!» - Трамп 🤦‍♂ Президент США опубликовал сгенерированный ИИ ролик с ударами по иранскому острову, являющемуся крупнейшим экспортным терминалом, через который проходит около 90% нефти Ирана.