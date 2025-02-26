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Вице-губернатора Вологодской области и главу представительства региона задержали за взятки

Вице-губернатора Вологодской области и главу представительства региона задержали за взятки

По версии обвинения, они вымогали 100 миллионов рублей от руководства лесопромышленного предприятияВ Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства этого региона Кирилла Бочарова за получение взятки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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