«Уральская Сталь» через партнерство с образовательными учреждениями решает проблему дефицита кадров

Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин ранее отмечал, что молодые специалисты могут участвовать в развитии производства В сфере промышленности, во многом, именно от профессионализма рабочих зависит слаженность производственного процесса, обеспечение безопасности условий труда.
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