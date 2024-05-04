«Уральская Сталь» через партнерство с образовательными учреждениями решает проблему дефицита кадров

Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин ранее отмечал, что молодые специалисты могут участвовать в развитии производства В сфере промышленности, во многом, именно от профессионализма рабочих зависит слаженность производственного процесса, обеспечение безопасности условий труда.