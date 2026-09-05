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ИА Регнум

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Агроном Викулов: до морозов нужно убрать картошку, морковь, свеклу и тыкву

Картофель, морковь, свеклу и тыкву нужно убрать с огорода до первых заморозков, иначе они могут испортиться при хранении.

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