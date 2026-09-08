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Cuba says U.S. embargo costs hit record $8.08 billion in year period

Cuba said the U.S. embargo caused $8.08 billion in economic losses between March 2025 and February, a 7% increase from the record set a year earlier.

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