«Не только силой оружия и мощью ракет»: историк спецслужб — о работе отечественной внешней разведки на благо России

20 декабря 1920 года считается днём создания советской и российской внешней разведки. В преддверии годовщины этого события в Москве прошла презентация книги историка спецслужб, писателя, заместителя главного редактора «Российской газеты» Николая Долгополова «Российская внешняя разведка.
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