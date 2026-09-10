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Царьград

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"Ласточки" МЦК за 10 лет перевезли более 1,4 млрд пассажиров

"Ласточки" МЦК за 10 лет перевезли более 1,4 млрд пассажиров

Скоростные поезда "Ласточка" на МЦК перевезли свыше 1,4 млрд пассажиров за 10 лет с 2016 года. Модернизация железной дороги включала укладку новых путей и строительство станций.

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