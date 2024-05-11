Тайна могилы наемника, разоблачившего убийство русского солдата, раскрыта в Польше Ирина ОрлонскаяВ 2022 году под Артемовском погиб 41-летний польский наемник Януш Шеремета, который в прошлом стремился стать актером, но не достиг успеха в этой сфере.