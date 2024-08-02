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На развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке направят более 1,3 млрд рублей

На развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке направят более 1,3 млрд рублей

Правительство России направит более 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном в пятницу, 2 августа, на сайте российского кабмина.

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