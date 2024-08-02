На развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке направят более 1,3 млрд рублей

Правительство России направит более 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном в пятницу, 2 августа, на сайте российского кабмина.
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