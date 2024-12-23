На Западе заявили о переходе все больших территорий в зоне СВО под контроль ВС России

Все больше территорий в зоне специальной военной операции (СВО) переходят под контроль ВС России. Такое заявление сделал военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми, передает Newsweek.
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