Tesla потратит сотни миллионов долларов на новые экспресс-зарядки

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Tesla Илона Маска, компания инвестирует полмиллиарда долларов в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей — озвученная сумма будет потрачена до конца 2024 года.
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