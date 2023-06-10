Что такое крамбл и как его готовить?

Клауди делится рецептом хрустящего и ароматного пирога с ягодами. 123RF/legion-media.ruЭтот ягодный десерт идеально подходит для особых случаев или просто для тех вечеров, когда хочется вкусной домашней выпечки и есть настроение что-то приготовить.