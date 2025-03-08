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В Чистополи присоединились к акции «8 Марта в каждый дом»

В рамках акции «8 Марта в каждый дом» ветераны и сотрудники отдела МВД России по Чистопольскому району поздравили женщин-ветеранов органов внутренних дел и родителей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей с наступающим праздником.

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