«Мы переживаем особое время». О чем говорил Путин на форуме в Москве

Владимир Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени» и пообещал, что предложенные инициативы могут оказаться в предстоящем послании Федеральному собранию, которое запланировано на 29 февраля.
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