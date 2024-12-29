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Как работает программа долгосрочных сбережений в России

Как работает программа долгосрочных сбережений в России

Фото: 1obl.ru С 1 января 2024 года в России начала работать программа долгосрочных сбережений (ПДС), предназначенная для накопления средств, которые можно использовать в будущем, например, после выхода на пенсию или в сложных жизненных ситуациях.

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