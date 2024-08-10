«Пошла четвертая неделя» - омичи продолжают жаловаться на срыв сроков подачи горячей воды. В мэрии объясняют это загруженностью персонала и большим объемом работ.
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«Пошла четвертая неделя» - омичи продолжают жаловаться на срыв сроков подачи горячей воды. В мэрии объясняют это загруженностью персонала и большим объемом работ.