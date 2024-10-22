Госавтоинспекторы разъяснили школьникам Голопристанского округа Херсонской области основы безопасного дорожного поведения

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия для учеников Новософиевской и Железнопортовской школ Голопристанского муниципального округа по основам безопасного поведения несовершеннолетних на дорогах.
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