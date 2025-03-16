Водитель и продавец вошли в список самых востребованных профессий

С начала года в Карелии через службу занятости трудоустроились почти 700 человекфото: freepik.com/ drobotdean Самыми востребованными профессиями в Карелии назвали водителей, инспекторов по охране леса, продавцов-кассиров, монтеров пути, учителей и других, сообщили в управлении труда и занятости ….