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Пожары и теракты в зданиях избиркомов не повлияли на ход выборов: разрушены 74 здания избиркомов в 10 регионах России

Пожары и теракты в зданиях избиркомов не повлияли на ход выборов: разрушены 74 здания избиркомов в 10 регионах России

За период проведения выборов повреждены или разрушены 74 здания избирательных комиссий в 10 регионах России.

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