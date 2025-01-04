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В декабре выявлено 89 потенциальных договорных матчей. Это годовой рекорд (ULIS)

Количество договорных матчей в мире увеличилось под конец 2024 года. Организация United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) опубликовала ежемесячный отчет за декабрь, в котором сообщается о 89 подозрительных матчах в четырех видах спорта.

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