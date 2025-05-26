В Ростовской области полиция провела рейды по соблюдению миграционного законодательства

13 мая 2025 оперативники 4-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области при поддержке Росгвардии провели комплексное профилактическое мероприятие, направленное на пресечение незаконной миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии