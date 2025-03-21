От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать смягчения риторики

Аналитики, рассчитывающие, что Банк России на фоне обнадеживающих статистических данных сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, также допускают, что он смягчит риторику, намекнув на снижение стоимости кредита уже в ближайшей перспективе.
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