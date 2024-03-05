Где учатся на президентов и королей: ВУЗы, выпустившие руководителей стран

Существует расхожее мнение, что самоучки достигают в жизни большего, чем люди с образованием. Трудно сказать, на чем оно основано, ведь статистика показывает, что большинство политиков и руководителей крупных компаний, наоборот, получили прекрасное образование, и порой не одно.
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