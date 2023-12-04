В Новом свете: почему Германия пошла на сближение с Бразилией

Германия ищет более тесных связей с Бразилией спустя восемь лет дипломатического затишья. Уже состоялись переговоры схожих в политических убеждениях Олафа Шольца и Лулы да Силвы на фоне стремления ЕС не упустить южноамериканский рынок сбыта и подорвать внутреннее единство в рамках БРИКС.
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