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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов выполнил поражение обнаруженных укрытий и огневых точек противника.

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