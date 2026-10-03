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Царьград

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Октябрь 1993. Отголоски слышны до сих пор. Осталась одна надежда

Октябрь 1993. Отголоски слышны до сих пор. Осталась одна надежда

Годовщина расстрел парламента 1993 года. Отголоски тех событий слышны в России до сих пор. Осталась одна надежда, считает доктор политических наук Скурлатов.

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