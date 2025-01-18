В Вашингтоне прошла масштабная акция протеста против Дональда Трампа

В Вашингтоне между двумя главными американскими мемориалами, посвященными первому и шестнадцатому президентам США, Джорджу Вашингтону и Аврааму Линкольну, проходит одна из самых масштабных акций протеста последних недель.
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