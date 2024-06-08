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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Из-за Мбаппе организовать трансфер Холанда в «Реал» станет сложнее. «Ман Сити» хочет продлить форварда, чтобы помешать возможному уходу (As)

Как пишет As, Эрлинг Холанд надеялся войти в планы «Реала», начиная с лета 2025 года. Такая возможность точно входила в планы форварда и его окружения.

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