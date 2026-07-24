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Татар-информ

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В Балтасинском районе стартовала серия форумов «Работаем на результат!»

В Балтасинском районе стартовала серия форумов «Работаем на результат!»

Ледовая арена, капитально отремонтированные школы, реконструированный лагерь «Романтик», новые ФАПы и благоустроенные общественные пространства – эти и другие итоги реализации народной программы за последние пять лет обсудили на первом в Татарстане форуме «Работаем на результат!», который прошел в Балтасинском районе.

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