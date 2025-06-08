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Власти Молдавии запретили верующим провести крестный ход из-за ЛГБТ*-парада

Власти Молдавии запретили верующим провести крестный ход из-за ЛГБТ*-парада

Молдавии верующим запретили совершить крестный ход из-за гей-парада. Церковное шествие с участием более трех тысяч человек должно было пройти в Гагаузской автономии сегодня по случаю Дня Святой троицы, но силовики приказали священникам отложить мероприятие, пока свой неформальный праздник не отметят представители запрещенного в России ЛГБТ-движения.

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