Власти Молдавии запретили верующим провести крестный ход из-за ЛГБТ*-парада

Молдавии верующим запретили совершить крестный ход из-за гей-парада. Церковное шествие с участием более трех тысяч человек должно было пройти в Гагаузской автономии сегодня по случаю Дня Святой троицы, но силовики приказали священникам отложить мероприятие, пока свой неформальный праздник не отметят представители запрещенного в России ЛГБТ-движения.