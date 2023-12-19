Новосибирские депутаты единогласно приняли закон о наставниках для детей

В Новосибирской области во втором чтении приняли закон о наставничестве. Во вторник, 19 декабря, в ходе 40-й сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты единогласно приняли во втором чтении региональный закон «О наставничестве над несовершеннолетними в Новосибирской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии